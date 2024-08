(21 de março a 20 de abril) - Destaque: o Sol regerá neste mês a sua 6ª casa do zodíaco influenciando os campos da sua saúde e do trabalho ou serviço que presta às outras pessoas, seus hábitos e seu emprego. Hoje: ao longo do dia você vivenciará quadro positivo com boa surpresa. Momento de acerto nas tarefas de rotina.

Quinta-feira