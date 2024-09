(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: com a boa posição Lua este momento lhe trará a superação de dificuldades relacionadas às suas iniciativas. Interesses: boa gestão de seus recursos e economias. Mostre-se mais firme no trato com os que partilham o seu trabalho. Vida íntima: quadro de apoio de pessoa bem próxima.

Tags:

Quinta-feira