(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: maior determinação pessoal moldará a sua sensibilidade e vai lhe indicar caminhos novos a seguir no trato pessoal. Interesses: importante apoio de amigo em dificuldade com dívidas. Boa influência para o seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: surpresa com uma pessoa muito íntima.

Quinta-feira