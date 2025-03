(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: uma posição ligeiramente tensa recomenda que modere impulsos na lida com as pessoas próximas. Interesses: suas novas iniciativas sairão a contento nas finanças em dia no qual haverá acertada condução de novas obrigações de trabalho. Vida íntima e sentimentos: harmonia e alegria.

