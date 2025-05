(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a presença de pessoa mais experiente poderá ajudá-lo com orientação na lida com questões pendentes. Interesses: valorização e ganhos graças a um quadro mais positivo para seu desempenho no trabalho. Vida íntima e sentimentos: bons acontecimentos poderão mudar seus ânimo e humor.

Quinta-feira