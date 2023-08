(21 de junho a 21 de julho) - A semana: durante este período os seus ânimo e humor oscilarão da autoconfiança a momentos de insegurança. Por isso, procure agir com maior otimismo. Interesses: dias de habilidade no trabalho e segurança com dinheiro. Vida íntima: a semana tem influência que mostra incomum sensibilidade.

Agosto 2023