(21 de junho a 21 de julho) - A semana: momento que lhe permitirá a mudança de decisões diante de um quadro de desafios pessoais que podem alterar seu ânimo. Interesses: boa influência com as finanças em semana de especulação acertada e novo ganho no trabalho. Vida íntima: fatos inesperados alterarão seus sentimentos.

Tags:

Agosto 2023