(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: quadro que destaca o bom relacionamento e melhor entendimento com pessoas próximas. Interesses: dia equilibrado nas finanças com boas surpresas em seu trabalho Vida íntima: há hoje a necessidade de maior controle sobre suas exigências em torno do cotidiano. Encontro importante.

Agosto 2023 | Quinta-feira