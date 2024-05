(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: um sextil em seu signo aponta bons resultados por seus cuidado e atenção nas atitudes na rotina. Mas, mude as suas ações no que for necessário. Interesses: dia mais estável com as obrigações de trabalho. Nas finanças, equilíbrio. Vida íntima: momento de boas mudanças. Surpresas.

Tags:

Quinta-feira