(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: momento de risco de desencontro e oposição no trato com as pessoas estranhas. Interesses: indicação que mostra um quadro de acerto em seu trabalho. Tarefas adiadas podem ser retomadas com vantagem e mais lucros. Vida íntima e sentimentos: quadro instável para a lida com íntimos.

Quinta-feira