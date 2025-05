(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: fase que mostra posição vantajosa na lida com estranhos na rotina. Interesses: suas decisões trarão sucesso com o desempenho no trabalho. Mas, no campo financeiro, evite a precipitação e calcule bem o que decidir. Vida íntima e sentimentos: indecisão nas demandas com os íntimos.

Tags:

Quinta-feira