(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: evite se mostrar exigente ou rigoroso diante dos imprevistos com as pessoas mais próximas e faça por onde valorizar promessas e compromissos. Interesses: dia estável no seu comportamento no trabalho. No campo das finanças, seja prudente nos gastos. Vida íntima: dia de mudanças.

