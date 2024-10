(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: benéfica influência em seu signo destacará emoções com os assuntos de família. Interesses: elementos positivos guiam-lhe os passos nas finanças. Sua busca para concretizar planos no trabalho se materializará com fatos concretos. Vida íntima: rigor atenuado o fará mais acessível.

Quinta-feira