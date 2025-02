(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: aspecto tenso destacará uma indicação de desencontros e crítica na sua lida com pessoas próximas. Interesses: você hoje deve se mostrar mais atento com as finanças e suas obrigações de trabalho. Retomada de antigos planos. Vida íntima e sentimentos: dia de inquietação e dúvidas.

Tags:

Quinta-feira