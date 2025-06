(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu feriado: você conta agora com a influência de pessoa amiga em sua rotina e se beneficiará com posição que o faz sensível e muito disposto com novos relacionamentos. Interesses: acerto no trato das finanças. Vida íntima e sentimentos: mostre sentimentos. Harmonia na lida com íntimos.

