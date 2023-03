Sagit?rio + Sagit?rio

A combina??o de nativos do mesmo signo revela, por princ?pio, um entendimento e combina??o favor?veis. Mas, no caso de Sagit?rio, isso n?o ? comum. A ess?ncia do nativo leva a choques e conflitos que dificilmente s?o superados, pois tender?o a buscar a afirma??o pela liberdade e a competi??o.