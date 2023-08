(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: um aspecto de média intensidade em seu signo lhe revelará um quadro de benefícios e surpresas agradáveis com os novos relacionamentos pessoais. Interesses: fique atento aos compromissos com altos valores. Acerto no trabalho. Vida íntima: ampliação de suas intuição e premonição.

Tags:

Agosto 2023 | Quinta-feira