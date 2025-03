(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: no fim do período influências muito fortes irão torná-lo mais aberto às novas amizades. Intuição acertada. Interesses: quadro de boa indicação para as finanças em dia que trará também novas opções na rotina de trabalho. Vida íntima e sentimentos: oposição que poderá inquietá-lo.

Tags:

Quinta-feira