(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu feriado: momento de acerto nas pequenas decisões do cotidiano com a lida em família quando os aspectos do dia apontam habilidade com a formulação e aplicação de planos no seu trato pessoal. Interesses: evite gasto não programado. Vida íntima e sentimentos: confidências de estranhos.



Quinta-feira