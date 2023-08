(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: há hoje um posicionamento que amplia desafios na sua rotina. Na lida social não se deixe dominar pela precipitação. Interesses: momento que tem posição favorável em assuntos financeiros e com as exigências do trabalho. Vida íntima: exercite a paciência nas pequenas divergências.

