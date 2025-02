(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: consolida-se agora posição de favores, apoio e ajuda com boa mudança no seu comportamento. Interesses: em dia de risco de ordem material evite gastos não programados. Quadro que o favorecerá no trabalho. Vida íntima e sentimentos: problemas de família afetarão as suas relações.

Quinta-feira