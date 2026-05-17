(21 de maio a 20 de junho) - A semana: os próximos dias revelarão quadro benéfico que destacará seu modo conciliador e generoso de agir. Interesses: trabalho valorizado em momento compensador com as finanças. Vida íntima e sentimentos: mostre-se receptivo conquistando assim mais tranquilidade na sua realização afetiva.

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