(21 de maio a 20 de junho) - A semana: os próximos dias revelarão quadro benéfico que destacará seu modo conciliador e generoso de agir. Interesses: trabalho valorizado em momento compensador com as finanças. Vida íntima e sentimentos: mostre-se receptivo conquistando assim mais tranquilidade na sua realização afetiva.
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