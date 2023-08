(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: forte aspecto o fará mais voltado à boa vivência e conciliação com amigos. Intuição ampliada. Interesses: interesses financeiros protegidos. Hoje estarão bem postas suas decisões de trabalho e com os planos profissionais. Vida íntima: surpresa agradável com pessoa muito íntima.

Tags:

Agosto 2023 | Quinta-feira