(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: a influência lunar marca um momento de boas novidades com atitude de pessoa próxima que irá influenciá-lo de forma muito positiva, fazendo-o mais sensível. Interesses: segurança no trato com dinheiro, financiamento, imóveis e bens. Vida íntima: sua lida íntima lhe trará alegria.

Agosto 2023