(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: evite se mostrar muito exigente ou rigoroso com as pessoas e faça por onde valorizar convivência e diálogo. Interesses: quadro vantajoso com dinheiro, embora em dia instável com encargo de trabalho. Por isso, seja cuidadoso. Vida íntima: momento de boas mudanças no trato íntimo.

Tags:

Quinta-feira