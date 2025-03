(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: as condições do seu dia destacarão decisões tomadas com maiores rigor e persistência. Interesses: diante de problemas em compromissos e dívidas procure ajuda de pessoas próximas. Influências favoráveis nas demandas de trabalho. Vida íntima e sentimentos: inquietação sem sentido.

Tags:

Quinta-feira