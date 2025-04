(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: os aspectos do dia o condicionam a uma boa reflexão sobre a vida e o predispõem a viagens, mudanças e o trato de assunto jurídico. Interesses: com aspectos benéficos, você terá acuidade para lidar com matérias financeiras. Vida íntima e sentimentos: mudança nas relações afetivas.

