(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: procure se motivar com as novidades em família e não se descuide da rotina pessoal. Interesses: dia de bons resultados para as finanças com indicações positivas para assuntos materiais e com o seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: realização com os pequenos gestos de carinho.

Tags:

Quinta-feira