(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: uma aura compensadora virá do otimismo com que encarar os pequenos desafios de seu cotidiano. Intuição acertada. Interesses: quadro que o favorecerá com mudança nas novas obrigações em seu trabalho e condução habilidosa de contratos e suas finanças. Vida íntima: alegria contida.

Quinta-feira