(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: a Lua tem posição astral muito benéfica para as atividades públicas e sociais com o trânsito por seu signo. Valorização para as suas amizades recentes. Interesses: hoje se alteram positivamente as indicações que vigoraram para suas finanças. Vida íntima: momento de romantismo.

Agosto 2023 | sábado