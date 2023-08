(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: suas reações e sensibilidade trarão uma aura muito positiva no trato com os assuntos pendentes. Interesses: nestes dias você poderá ter bom retorno nas atividades de criação intelectual em dias positivos para suas economias e poupança. Vida íntima: pequena desavença com íntimos.

