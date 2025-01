(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: bons elementos em quadro de realização pessoal e muita compensação na lida com os mais próximos. Interesses: no campo material, colegas e associados ganham importância na mudança dos rumos de seu trabalho. Boa lida com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: momentos preocupantes.

Tags:

Quinta-feira