(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: procure hoje evitar qualquer precipitação no trato com negócio de família, compra de imóvel ou contrato. Interesses: momento de ter maior cuidado com as suas finanças. No trabalho, bom resultado de novas decisões. Vida íntima e sentimentos: quadro bem positivo lhe trará alegria.

Quinta-feira