(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: fase na qual se acentuarão as exigências de tolerância e compreensão com as pessoas que partilham sua rotina. Interesses: momento que o verá disposto a resolver de vez problema da rotina profissional. Acuidade mental e destreza manual. Vida íntima e sentimentos: afetos expostos.

Tags:

Quinta-feira