(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: há hoje um aspecto bem positivo graças a posição lunar que afetará seus atos de forma mais clara e objetiva. Interesses: quadro benéfico para as suas finanças em dia de vantagem com as tarefas rotineiras de trabalho. Vida íntima e sentimentos: dê atenção às exigências de íntimos.

Quinta-feira