(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: dominado por forte posição favorável para relações pessoais você tenderá a agir, ao longo do dia, de forma mais conciliadora e prudente. Interesses: modere os impulsos por gastos impensados e novas dívidas. Vida íntima e sentimentos: satisfação com novidade com os mais íntimos.



Quinta-feira