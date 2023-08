(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: procure transformar este momento, aparando aresta na relação com as pessoas mais próximas. Interesses: dia de crescimento material com maior vantagem em seus negócios e boa posição para as obrigações de trabalho. Vida íntima: procure ser mais tolerante e mostre compreensão e afeto.

Agosto 2023 | Quinta-feira