(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: momento que mostra forte influência sobre sua forma de lidar com questões de parentes. Interesses: vantagem financeira com assuntos pelos quais vier a se interessar. Aura benéfica trará valorização para os seus planos com o trabalho. Vida íntima: fortes emoções mudarão seu ânimo.

Agosto 2023 | Quinta-feira