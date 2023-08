(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: momento que recomenda evite a dispersão de atenções e aja com maior cuidado com pessoas estranhas. Intuição bem ampliada. Interesses: quadro que mostra boa e acertada ação com dinheiro em um dia de indicação positiva em seu trabalho e com negócios. Vida íntima: reações contidas.

Tags:

Agosto 2023 | Quinta-feira