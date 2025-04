(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: a Lua em seu signo aponta sensibilidade e um quadro de motivações que valorizam seus relacionamentos. Interesses: acerto de pendência em desafio do trabalho. No campo financeiro, momento de vantagens, desde que não exagere com suas dívidas. Vida íntima e sentimentos: reveja planos.

Quinta-feira