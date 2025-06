(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: momento equilibrado nas suas atitudes em razão de boa posição para lidar com problemas pendentes. Interesses: os assuntos financeiros e o que se ligar a ganhos por ações no cotidiano serão muito beneficiados. Fatos inesperados no trabalho. Vida íntima e sentimentos: boas novidades.

Quinta-feira