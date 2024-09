(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: um trânsito benéfico em seu signo mostra elementos de maior acuidade nas suas ações, com boa posição no trato com a família. Interesses: dia de aspectos favoráveis, mas que pedem cuidado com os gastos e compromissos. Vida íntima: sua sensibilidade ditará os caminhos para o amor.

