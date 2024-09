(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: a Lua em signo do mesmo elemento, o Fogo, lhe trará movimentação, senso de iniciativa e dinamismo. Interesses: o dia lhe dará regência equilibrada com o seu empenho no trabalho. Seja mais otimista ao lidar com problema financeiro. Vida íntima: satisfação e emotividade expostas.