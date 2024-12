(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: use hoje sua intuição ao se defrontar com questão mais intrincada ou problema pessoal ainda não solucionado. Interesses: influências positivas e muito benéficas na lida com estranhos. Vida íntima e sentimentos: recompensa por suas atitudes e pequenos gestos de carinho de íntimos.

Tags:

Quinta-feira