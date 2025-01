(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: momento que registra valorização do apoio e conselho de pessoa próxima. Interesses: na lida com dívidas evite a indiferença ou o descaso e atente a exigências nas finanças. Cuidado com nova atitude no trabalho. Vida íntima e sentimentos: convivência benéfica e afeto conquistado.

Quinta-feira