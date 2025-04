(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: com bons aspectos em seu signo os seus sentimentos estarão fortemente influenciados, gerando um quadro de muita sensibilidade social. Interesses: boas perspectivas para posições e ganhos com seus planos no trabalho. Evite gastos. Vida íntima e sentimentos: seja mais controlado.

Tags:

Quinta-feira