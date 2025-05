(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: há hoje um quadro que mostra boa posição para lidar com assuntos de família. Interesses: hoje estarão beneficiadas as suas finanças e os ganhos com as ações junto ao público. No trabalho seja cuidadoso nas suas decisões. Vida íntima e sentimentos: harmonia e alegria com íntimos.

Quinta-feira