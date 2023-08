(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: use a sua intuição e seja mais firme no que decidir nas exigências ou desafios que enfrentar no cotidiano. Interesses: solução de problema em assunto financeiro e acerto com novos compromissos e na condução da rotina de trabalho e profissão. Vida íntima: boas novidades afetivas.

Agosto 2023 | Quinta-feira