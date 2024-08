(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: as influências do dia se mostram um caminho benéfico para os seus planos pessoais. Acertada intuição. Interesses: pendências financeiras poderão ser solucionadas em dia de bom encaminhamento para seus encargos do trabalho. Vida íntima: dia de proveitoso encontro. Sensibilidade.

Tags:

Quinta-feira