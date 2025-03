(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: um forte aspecto o afetará no cotidiano trazendo novas exigências de pessoa próxima. Interesses: indicação de mudanças que o ajudarão em relação a suas dívidas e compromissos. Delas tire as lições que mais o beneficiarem. Vida íntima e sentimentos: tranquilidade no trato afetivo.

Quinta-feira